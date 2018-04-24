روراوة: ” مخبر لوزان سرّاقين..وعليكم مواصلة العمل مع مخبر قطر”

طالب رئيس الفاف السابق محمد روراوة من المكتب الفيدرالي الحالي للفاف مواصلة العمل مع المخبر القطري للكشف عن المنشطات.

وتحدث روراوة على هامش الكلمة التي ألقاها خلال أشغال الجمعية العامة العادية للفاف المنعقدة صباح أمس الإثنين قائلا:

“فيما يخص مكافحة المنشطات ، لقد توقفنا عن العمل مع مخبر لوزان (سويسرا) وعلينا نسيانهم لأنهم “سراقين”، عندنا إتفاقية مع مخبر قطر مع تخفيض 50% مقارنة بمخبر سويسرا وبنفس لخدمة”.

“بفضل أحد أصدقائنا في قطر تمكنا من الحصول على تخفيض 50%، فعوضا عن دفع 150 أورو نحن ندفع 80 دولار فقط”.

“لذلك من فضلكم أعيدوا الإتفاقية الحالية، والتي لم تنته بعد من أجل إقتصاد الأموال”.