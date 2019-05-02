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روراوة: “هذه هي النقطة التي كنت أود مناقشتها في الجمعية العامة”

الرياضة
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روراوة: “هذه هي النقطة التي كنت أود مناقشتها في الجمعية العامة”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف الرئيس السابق لـ”الفاف” محمد روراوة، إحدى النقاط التي كان يود مناقشتها اليوم الخميس، خلال أشغال الجمعية العامة “للفاف”.

وصرح روراوة: “تم منعي من حق التدخل، لمناقشة الحصيلة الأدبية، والمالية، التي تم عرضها اليوم في الجمعية العامة”.

وأضاف: “في الحصيلة الأدبية، كنت أود الرد على تصريحات زطشي، الذي صرح للتلفزيون العمومي، أنه لم تكن هناك مشاريع للفاف في السابق”.

وتابع روراوة معددا المشاريع التي أنجزت في عهده، مصرحا: “المركز الذي نتواجد فيه حاليا هو من ضمن مشاريعنا المنجزة، مقر “الفاف” من مشاريعنا”.

وأردف: “قانون الباهاماس، من مشاريع الإتحاد السابق، إضافة مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم في مناسبتين”.

وختم محمد روراوة: “في المقابل، المشروع الوحيد للإتحادية الحالية، هو 4 مراكز تكوين بـ110 مليار، بالإضافة قيمة الدراسات لكل منها”.


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