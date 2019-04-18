روراوة وأبو ريدة يدرسان ملف تنظيم البطولة العربية للمنتخبات

أكد موقع “اليوم السابع” المصري، أنّ الإتحاد العربي لكرة القدم برئاسة المستشار تركي آل شيخ، يدرس تنظيم البطولة العربية على مستوى المنتخبات.

ويهدف الإتحاد العربي لتنظيم هذه البطولة بعد نجاح البطولة العربية للأندية والمنافسة القوية والحماسية بين كل الأندية العربية.

وعقد الإتحاد العربي لكرة القدم إجتماعا يوم أمس الأربعاء في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ناقش خلاله إطلاق البطولة العربية للمنتخبات.

وبدأ نائب رئيس الإتحاد العربي محمد روراوة رفقة رئيس الإتحاد المصري هاني أبو ريدة في دراسة الملف من مختلف الجوانب، وذلك لتقديم مقترح يليق بالبطولة الأكبر عربيا.

ومن المنتظر أن تشارك المنتخبات العربية باللاعبين المحليين في ظل عدم توافر تواريخ الفيفا لبرمجة هذه الدورة.