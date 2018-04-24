روراوة يصف التقرير المالي بالخاطئ.. ويستفسر عن إدراج أموال KIA !

إنتقد رئيس الفاف السابق محمد روراوة التقرير المالي الذي أعده المكتب الفيدرالي الحالي خلال اشغال الجمعية العامة العادية التي تم إنعاقدها صباح أمس الإثنين.

ووصف روراوة الحصيلة المالية للسنة الأولى لزطشي بأنها خاطئة، مستدلا بإدراج أموال المموّل KIA بالرغم من عدم إمضاء على الفاف على العقد.

وقال روراوة: “الحصيلة المالية التي قمتهم بتقديمها ليست جيدة، كان يتوجب أن نناقش الأمر قبل عرضه..سأخبركم لماذا، لأن الأرقام المعتمدة في الحصيلة المالية خاطئة”.

وأضاف: ” المداخيل التي قدمتها المديرية العامة خاطئة، ولا يمكن الوصول إلى هذا الرقم لأننا نملك ممول وحيد ولا يوجد أي ممول جديد، وسمعت أنكم تحدثتم عن الممول “KIA والذي لم يمض بعد ولسنا متأكدين منه »