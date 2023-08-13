روراوة يعلن موقفه بشأن العودة إلى بيت الفاف

قرر الرئيس الأسبق لـ “الفاف” محمد روراوة العودة إلى بيت الاتحادية عبر منحه موافقته للترشح لاستكمال العهدة الأولمبية للمكتب التنفيذي.

وقال موقع “WIN WIN” القطري، في تقريره، اليوم الأحد، أن القرار التي قامت به الاتحادية بتمديد وقت وضع ملف الترشيحات، كان انتظارا لعودة محمد روراوة إلى الجزائر بعد تفرغ من تنظيم البطولة العربية التي يعتبر أحد المسؤولين عنها.

كما أكد المصدر، أن روراوة، سيقوم بالتحضير لملف ترشحه تمهيدا لتولي مهمته الرابعة على رأس أعلى هيئة كروية في الجزائر.

وكشف المصدر، أن روراوة قد يتولي منصبا استشاريا بدرجة أقل، لمساعدة المكتب التنفيذي الحالي لتجاوز فترة الفراغ، على أن يتم تعيين صديقه السابق وليد صادي رئيسا للفاف.

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