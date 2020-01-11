روراوة يعين رئيسا للجنة المنظمة للبطولة العربية

عين الإتحاد العربي لكرة القدم، الرئيس السابق للإتحاد الجزائري لكرة القدم، محمد روراوة، على رأس اللجنة المنظمة للبطولة العربية.

وجرى تعيين محمد روراوة، رئيسا للجنة المنظمة للبطولة العربية، أمس الجمعة، خلال اجتماع المكتب التنفيذي للإتحاد العربي.

وتم خلال ذات الإجتماع، إعتماد إقامة بطولة المنتخبات العربية للشباب (أقل من 20 عاما)، والمقرر انطلاقها شهر فيفري المقبل بالسعودية.

وبهدف تنمية برامج الإتحاد العربي، تم الموافقة على استحداث بطولة نساية لكرة القدم، بالتعاون مع الإتحاد السعودي لكرة القدم.

يذكر أن محمد روراوة، يشغل أيضا منصب، نائب رئيس الإتحاد العربي لكرة القدم، والذي يرأسه الأمير السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل.