روراوة يفضح زطشي بخصوص عقد “أديداس” !!

فتح “محمد روراوة” النار على الإتحادية الجزائرية لكرة القدم ورئيسها خير الدين زطشي.

وقال نائب رئيس الإتحاد العربي لكرة القدم في تصريحات تلفزيونية على هامش إنعقاد الجمعية العامة العادية للفاف اليوم الخميس.

“في زمن محمد روراوة كانت الفرق العسكرية والDGSN ومنتخبات كرة اليد تستفيد من ألبسة أديداس بفضل عقد الفاف”.

“مصر بلد ب100 مليون نسمة ولم تمضي عقدها مع شركة أديداس بالمبلغ الذي أعلنت عنه الإتحادية الجزائرية لكرة القدم”.

“عند مغادرتنا تركنا عتاد أديداس وزطشي يقوم بمنح من يقضي ليلته بسيدي موسى من أعضاء الجمعية العامة ألبسة المنتخب الوطني باه يفوطو عليه”.