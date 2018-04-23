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روراوة يقصف :”أنا ماشي بني وي وي”

الرياضة
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روراوة يقصف :”أنا ماشي بني وي وي”
بقلم إسماعيل عشاش

أكد الرئيس السابق للفاف، محمد روراوة، بأنه جاء لأشغال الجمعية العامة من أجل تقديم وجهة نظره، لا من أجل الموافقة على كل مايُطرح.

وقال “الحاج” :”أنا ماشي بني وي وي، وليس كل شيء أوافق عليه، بل سأعطي موقفي بشكل صريح وفقا للقانون العام”.

وواصل :”أنا هنا من أجل تنمية كرة القدم، وعلينا أن نتضامن سويا للحصول على نتائج ممتازة”.

وأردف في هذا الشأن :”من واجبي الحديث عن الأمور السلبية والإيجابية، ونحن نحب الخير لبلادنا”.

وختم :”سأعطي رأيي وفي حالة ما استمعوا لأفكاري فهذا جيد، وإلا فإنهم مسؤولون عن تصرفاتهم أمام الشعب الجزائري”.

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