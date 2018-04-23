روراوة يقصف :”أنا ماشي بني وي وي”

أكد الرئيس السابق للفاف، محمد روراوة، بأنه جاء لأشغال الجمعية العامة من أجل تقديم وجهة نظره، لا من أجل الموافقة على كل مايُطرح.

وقال “الحاج” :”أنا ماشي بني وي وي، وليس كل شيء أوافق عليه، بل سأعطي موقفي بشكل صريح وفقا للقانون العام”.

وواصل :”أنا هنا من أجل تنمية كرة القدم، وعلينا أن نتضامن سويا للحصول على نتائج ممتازة”.

وأردف في هذا الشأن :”من واجبي الحديث عن الأمور السلبية والإيجابية، ونحن نحب الخير لبلادنا”.

وختم :”سأعطي رأيي وفي حالة ما استمعوا لأفكاري فهذا جيد، وإلا فإنهم مسؤولون عن تصرفاتهم أمام الشعب الجزائري”.