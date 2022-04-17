روزا وسارة بطلات “بنت البلاد” تذرفان الدموع على المباشر

ذرفت فلة نسرين بورزاق مجسدة دور سارة في مسلسل بنت البلاد الدموع على المباشر عبر بلاطو زابينغ رمضان.

وخلال إستضافتها في البرنامج لم تتمالك فلة نسرين بورزاق نفسها امام الكاميرا لحظة الحديث عن الخيانة. اين كشفت انها تعرضت للخيانة في حياتها وبالرغم من انها قالت في الاول انها تسامح الشخص الذي خانني.

ولكن بعد الخوض في موضوع الخيانة وما عانته سارة في مسلسل بنت البلاد صرحت بكل شجاعة قالت “حسبي الله ونعم الوكيل في الذي خانني”. كما وجهت تحية حارة لوالدتها عبر البلاطو.

من جهتها ومن دون شعور اذرفت الممثلة ليليان مجسدة دور روزا الدموع عن مشاهدة فلة نسرين بورزاق تبكي. حيث تضامنت معها ولم تتقبل الخيانة التي تعرضت لها زميلتها في المسلسل. وهذا ما يكشف ان أبطال “بنت البلاد” عائلة واحدة. وهذا سبب النجاح الباهر الذي لاقه المسلسل.

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ذرفت صانعة المحتوى ليليا بوعزيز على المباشر في بلاطو زابينغ رمضان الدموع بعد الإنتقادات التي تعرضت لها. كما قام بالإعتذار لحسين الجيجلي.

قالت صانعة المحتوى ليليا بوعزيز انها تتقبل النقد ولكن لا تتقبل طريقة النقد التي يتم من خلالها عمل جدل كبير وضجة. كما اكدت انها رائدة أعمال منذ 2017 وتتقبل النقد من زبائنها.

وكشفت ليلا أنها تعرضت لحملة إنتقادات وقالت انها لا تحب ان يعطى عن صورة ليس لها واشارت انها منذ 7 سنوات وهي ناشطة عبر منصات التواصل ولا يوم أعطت رايها

وبخصوص المكالمة الهاتفية التي اجرتها حصة زابينغ رمضان مع حسين الجيجلي. أين تدخلت ليليا وأبدت رأيها حول مضمون الكاميرا المخفية التي قدمها الجيججلي هذا رمضان.

وأوضحت صانعة محتوى ليليا انها حول المكالمة أنها بداية الكلام مع الجيجلي قائلة أن الغنسان مسمي روحو هكذا وليس لدي مشكل مع المنطقة.. ولكن الناس عبر صفحات التواصل الإجتماعي أولت الكلام ووصفته بالجهوية وحاش لله أن أكون كذلك

وتابعت ليليا بخصوص المكالمة الهاتفية مع حسين الجيجلي انها كانت في الدقائق الأخيرة من الحصة ولم نتحدث جيدا حول الموضوع

لتواصل ليليا قائلة أنه لما نشر الجيجلي فيدويو عبر حسابه على الفيسبوك قصفني فيه لم أشاهده وإلا كنت قد توقفت عن العمل معكم لانني حساسة بطبعي.

وإختتمت ليليا كلامها بشجاعة كبيرة بتقديم الإعتذار لحسين الجيجلي إذا أساءت له أوأسىيء فهمها. بالرغب من انها لم تقصد التجريح وليست من النوع ذلك. كما إعتذرت للجمهور الجزائري لأنها تركت مشاعرها تتحكم في طريقة إلقائها.