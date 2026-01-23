روزنبورغ النرويجي يعلن التعاقد مع شياخة

توصل ناديا روزنبورغ النرويجي وكوبنهاغن الدنماركي إلى اتفاق رسمي يقضي بانتقال اللاعب الدولي الجزائري، أمين شياخة، إلى صفوف النادي النرويجي على سبيل الإعارة إلى غاية نهاية موسم 2026.

في خطوة تهدف إلى منح اللاعب فرصة أكبر للمشاركة واكتساب مزيد من الخبرة التنافسية.

وجاءت هذه الصفقة بعد مفاوضات بين الطرفين، انتهت بتوافق حول صيغة الإعارة، بما يخدم مصلحة اللاعب فنيًا، خاصة في ظل رغبته في الحصول على دقائق لعب منتظمة وتطوير مستواه في أجواء تنافسية قوية داخل الدوري النرويجي.

ويُعوّل نادي روزنبورغ على إمكانيات شياخة لإضافة حلول جديدة داخل التشكيلة، نظرًا لما يتمتع به من خصائص فنية وقدرة على التأقلم، في وقت يسعى فيه النادي إلى تعزيز صفوفه بعناصر شابة قادرة على تقديم الإضافة على المدى المتوسط.

وصرح مهاجم الخضر، بعد الإعلان الرسمي عن إنتقاله لنادي روزنبورغ:”متحمس جدا، أرى نفسي في مشروع هذا النادي، إنه فريق يقدم كرة قدم جيدة”.

وأضاف اللاعب:”عندما أتيحت الفرصة للقدوم هنا، القرار كان سهلا ولم أتردد، لأنه ناد كبير”.