روزي يشيد ببن سبعيني ويلمح للإستعانة به في منصب جديد

أثنى مدرب بوريسيا مونشنغلادباخ، ماركو روز، على لاعبه الجزائري رامي بن سبعيني، مشيرا لإمكانية الاستعانة به في منصب جديد.

ونقل الحساب الرسمي لبوريسيا مونشنغلادباخ، تصريحات المدرب روزي، أين قال: “بن سبعيني قدم مباراة في القمة، كوسط ميدان دفاعي”.

وأضاف: “أعتقد أنه قادر على اللعب في هذا المنصب، خاصة وأننا لا نعرف بعد تاريخ عودة دينيس زكرياء، ما يجعل امتلاكنا لخيارات أخرى أمر مهم”.

وجاءت هذه التصريحات من مدرب مونشنغلادباخ، ماركو روزي، بعد الآداء المبهر لرامي بن سبعيني، خلال الودية التي جمعتهم فينلو.