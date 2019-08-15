روز: “بن سبعيني يملك عقلية مهمة لكل فريق”

أشاد مدرب نادي منشنغلادبخ الألماني، ماركو روز، بمستقدمه الجديد، الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، وبعقليته الخاصة.

وصرح ماركو روز، للموقع الرسمي لنادي منشنغلادبخ: “بن سبعيني جلب معه عقلية حقيقة في حب الفوز، وهو أمر مهم لكل فريق”.

وبخصوص جاهزية لاعب الخضر، أوضح مدرب غلادبخ: “لديه بعض التأخر الذي سيستدركه خلال تدريبات الفريق، أعتقد أن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع قبل أن يكون جاهزا”.

ويعلق مدرب منشنغلادبخ الألماني، ماركو روز، آملا كبيرة على رامي بن سبعيني، لمنح الإضافة اللازمة للفريق في الموسم الجديد للبوندسليغا.