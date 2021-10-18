روسيا: اعتقال طالب أطلق النار بمدرسة

قام طالب روسي بإطلاق النار في مدرسة بقرية تقع قرب مدينة بيرم الواقعة شرق روسيا دون وقوع إصابات. حيث تم اعتقاله من قبل السلطات المختصة.

وحسب موقع روسيا اليوم، بدأ طالب في الصف السادس بإطلاق النار على مدرسة بالقرب من بيرم.

وقالت المصادر، إن مراهقا يبلغ 12 عاما أحضر معه سلاحا ناريا من نوع “سايجا” إلى المدرسة في قرية سارس. وأطلق عدة طلقات منه.

وبحسب ما ورد لم يصب أحد بأذى. واعتقلت الشرطة الطالب المسلح، ويجري التحقيق في الحادث.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن شظايا الزجاج المكسور عقب إطلاق النار أصابت طالبا يبلغ من العمر 11 عاما تم نقله إلى المستشفى وحالته مستقرة.

ويجري التحقيق في قضايا تخص السلامة الأمنية والرقابة الأمنية في المؤسسة التعليمية وتقييم أداء المسؤولين في المؤسسة التعليمية.

وذكرت بعض وسائل الإعلام أن التلميذ أقدم على فعلته بعد مضايقات واستفزازات كان يتعرض لها باستمرار من قبل تلميذة بالمدرسة.