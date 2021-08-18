روسيا: الإعلان عن تسجيل لقاح روسي خامس ضد كورونا قريبا

أعلنت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية “روس بوتريب نادزور” انا بوبوفا، أمس، أنه سيتم تسجيل اللقاح الروسي الخامس ضد فيروس كورونا في المستقبل القريب. مضيفة أنه لم يتم تحديد إسم العقار الجديد بعد.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” قالت بوبوفا ، إنه تم تسجيل أربعة لقاحات روسية، اللقاح الخامس في الطريق. وأضافت بوبوفا أن هناك انخفاضا في حالات الإصابة بفيروس كورونا في 22 منطقة في روسيا. والوضع مستقر في 28 منطقة وفي 35 أخرى هناك زيادة في عدد حالات الإصابة.