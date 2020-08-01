روسيا: التطعيم ضد فيروس”كورونا” سيكون مجانا ومتاحا للجميع

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روسيا: التطعيم ضد فيروس”كورونا” سيكون مجانا ومتاحا للجميع
بقلم أمينة داودي

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أن التطعيم ضد فيروس”كورونا” المستجد في البلاد، سيكون مجانيا ومتاحا للجميع.
وقال موراشكو- في تصريحات صحفية نقلتها قناة “روسيا اليوم الإخبارية”، “نخطط لتغطية حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بالكامل من الميزانية، واللقاح سيكون متاحا بالمجان للجميع ولن يحمل أي طابع إلزامي.
وكان موراشكو قد أعلن في وقت سابق، أن التجارب السريرية للقاح الذي إستنبطه مركز “جامالي” قد إستكملت بنجاح، وأن حملة التلقيح ستنطلق في روسيا خلال شهر أكتوبر المقبل.
وبدأت التجارب السريرية على اللقاح في جامعة “سيتشينوف” الروسية في الـ18 جوان الفارط.


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