روسيا.. الشروع في تسجيل المتطوعين لتلقي لقاح “سبوتنيك V” الأسبوع المقبل

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الثلاثاء، عن البد في عملية تسجيل المتطوعين لتلقي لقاح “سبوتنيك V” ضدّ فيروس “كورونا” خلال الأسبوع المقبل.

ووفق موقع “سبوتنيك” الإخباري، فقد صرح الوزير بأن جمع وتسجيل المتطوعين يبدأ بشكل مباشر الأسبوع المقبل في انتظار تسجيل وقبول اعتماد اللقاح بصفة نهائية.

وكشف مدير مركز “غاماليا” للأبحاث، ألكسندر غينسبورغ، عن تقديم النسخة الأولى من “بروتوكول” اختبارات ما بعد التسجيل وننتظر موافقة وزارة الصحة عليه في غضون 7 إلى 10 أيام.

كما أكدت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، بأن المنظمة مستعدة لمناقشة المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي الأول من أجل تقييم فعاليته.

جدير بالذكر أن لقاح “سبوتنيك V” المحتمل ضد فيروس “كورونا” طوّره مركز “غاماليا” للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.