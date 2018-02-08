روسيا: الشروع في طرد العمال الكوريين الشماليين

بدأت روسيا في طرد الكوريين الشماليين العاملين على أراضيها تنفيذا لعقوبات مجلس الأمن الدولي.

وصرح السفير الروسي لدى كوريا الشمالية “ألكسندر ماتسيغورا” أن “حظر العمال الكوريين الشماليين سيوجه ضربة للاقتصاد الروسي لكننا نحترم قرار الأمم المتحدة بحذافيره”..

موضحا أن موسكو تمنح كل سنة بين 12 ألفا و15 ألف تأشيرة إلى مواطنين كوريين شماليين، 90 في المئة منها لزيارات قصيرة.

وأضاف أن حوالي 35 ألف كوري شمالي يعملون في روسيا خصوصا في قطاعات البناء والزراعة والصناعة السمكية.

وتابع ماتسيغورا أن رواتبهم أقل بمقدار النصف تقريبا عن الأجور التي يتقاضاها الروس وتسمح لهم “بإعالة 13 فردا من عائلاتهم”.

مشيرا إلى أن نصف الراتب الذي يحصل عليه أي كوري شمالي يعود إلى حكومته.

وكان مجلس الأمن الدولي شدد سابقا العقوبات على بيونغ يانغ في قرار أميركي تبناه بالإجماع ويستهدف النفط.

والعاملين الكوريين الشماليين في الخارج الذين يفترض أن يعادوا إلى بلدهم بحلول نهاية 2019.