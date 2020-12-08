روسيا اليوم تطلق مسابقة لاختيار الشخصية الأبرز في 2020.. والرئيس تبون من بين المرشحين

تم ترشيح رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ضمن مسابقة أطلقها موقع “روسيا اليوم“، لاختيار الشخصية العربية الأبرز في 2020.

ودعا الموقع، متابعيه، لاختيار الشخصية الأبرز لعام 2020، من بين عدة شخصيات عربية بارزة، مشيرا إلى أن التصويت سينتهي منتصف ليل الـ31 من ديسمبر الجاري.

وسيتم الإعلان عن النتيجة النهائية منتصف نهار الأول من شهر جانفي المقبل.

ومن بين الشخصيات التي تم اختيارها لتكون الشخصية العربية الأبرز لعام 2020، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

بالإضافة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وأمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، وسلطان عمان هثيم بن طارق.

وكذا العاهل المغربي الملك محمد السادس، والرئيس التونسي قيس سعيد والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان.