روسيا..انطلاق عملية تطعيم القاصرين ضد  كورونا في موسكو

أعلنت سلطات مدينة موسكو، اليوم الإثنين، عن انطلاق عملية التطعيم المجاني للمراهقين ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح “سبوتنيك-М”.

وذلك عبر بيان لها جاء فيه، انه يمكن أن يستفيد من التطعيم أي شخص يتراوح عمره بين 12 و17 عاما في 13 نقطة تطعيم تنتشر في مستوصفات الأطفال في المدينة.

ويتألف هذا اللقاح من مكونين، فيما تكون المدة الفاصلة بين التطعيم الأول والثاني21 يوما.

يذكر أن لقاح “سبوتنيك- М” هو جرعة مخففة من لقاح “سبوتنيك V” المخصص للبالغين.

هذا وستكون عملية تطعيم القاصرين طوعية، وذلك من سن 12 إلى 15 عاما، بموافقة الوالدين أو ولي الأمر.

ومن 15 سنة تشترط موافقة المراهق نفسه حسب نفس البيان.

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