روسيا: بصمات الهجمات الإرهابية الأخيرة تشير إلى أوكرانيا

قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها اليوم الأحد، إن بصمات الهجمات الإرهابية الأخيرة تُشير إلى أوكرانيا، مضيفة أن المحققين عثروا على أدلة تثبت التورط الأوكراني في هجوم موسكو الذي أودى بحياة 144 شخصاً في آخر حصيلة محدَّثة.

وجاء في البيان: “أبلغت وزارة الخارجية الروسية السلطات الأوكرانية بمطالبتها، في إطار الاتفاقية الدولية لقمع التفجيرات الإرهابية والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، باعتقال وتسليم جميع الأشخاص المتورطين في هذه الهجمات الإرهابية فورا”.

وأوضح المصدر نفسه، أنه من بين هذه المطالب اعتقال رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيلي ماليوك، الذي اعترف في 25 مارس الجاري، بتنظيمه تفجير أوكرانيا لجسر القرم في أكتوبر 2022، وكشف تفاصيل تنظيم هجمات إرهابية أخرى في روسيا.

التحقيقات تشير إلى أوكرانيا

كما أكدت الخارجية الروسية أن التحقيقات التي أجرتها السلطات الروسية المختصة تشير إلى أن آثار الهجمات الإرهابية الأخيرة تؤدي إلى أوكرانيا.

وقال البيان: “إن العمل الإرهابي الدموي الذي وقع في 22 مارس في مدينة كراسنوغورسك وصدم العالم أجمع ليس أول هجوم إرهابي ضد بلدنا في الآونة الأخيرة. وتشير إجراءات التحقيق التي أجرتها السلطات الروسية المختصة إلى أن آثار جميع هذه الجرائم تقود إلى أوكرانيا”.

موسكو تطالب أوكرانيا بالتوقف فورا عن دعم الإرهـاب وتسليم الجُناة وتعويض الضحايا

وشددت موسكو على مطالبتها أوكرانيا بالتوقف فورا عن دعم الإرهاب وتسليم الجناة وتعويض الضحايا.

ووفقا للخارجية الروسية، فإن انتهاك اتفاقيات مكافحة الإرهاب سوف يترتب عنه مسؤولية تقع على عاتق كييف.

كما أكد البيان أن “الحرب ضد الإرهاب الدولي هي مسؤولية كل دولة. ويطالب الجانب الروسي نظام كييف بوقف أي دعم للأنشطة الإرهابية على الفور. وكذا تسليم الجناة وتعويض الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم. وإن انتهاك أوكرانيا لالتزاماتها بموجب اتفاقيات مكافحة الإرهاب سوف يحملها المسؤولية القانونية الدولية”.

وللإشارة، وقع الهجوم الإرهابي المذكور على مجمع “كروكوس سيتي هول” مساء الجمعة 22 مارس، حيث اقتحم عدة رجال المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت انفجارات واندلع حريق.