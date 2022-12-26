روسيا..بوتين يعين مدفيديف نائبا أولا لرئيس اللجنة العسكرية الصناعية

استحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منصبا جديدا في اللجنة العسكرية الصناعية الروسية اين منحه لدميتري مدفيديف.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، فلقد أنشأ فلاديمير بوتين منصب النائب الأول للرئيس في اللجنة العسكرية الصناعية، حيث سيشغله نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف.

وحسب المرسوم الرئاسي الروسي الصادر يوم الاثنين، انضم وزير حالات الطوارئ ألكسندر كورينكوف أيضا إلى اللجنة، بدلا من إيغور أرتيمييف رئيس خدمة مكافحة الاحتكار الفدرالية السابق.