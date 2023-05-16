روسيا تؤكد دعمها لعودة سوريا إلى منظمة التعاون الإسلامي

كشف الممثل الدائم لروسيا لدى منظمة التعاون الإسلامي،رمضان عبد اللطيبوف،أن روسيا ستدعم قرار استعادة عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي.

وفي حديثه مع وكالة “سبوتنيك” قال عبد اللطيبوف:”أنا متأكد من أن عودة سوريا إلى منظمة التعاون الإسلامي أمر طال انتظاره. وستدعم روسيا مثل هذا القرار، وستقدم المساعدة اللازمة إذا لزم الأمر”.

كما سبق وأن قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا،إن موسكو ترحب باستئناف مشاركة سوريا في أنشطة جامعة الدول العربية.

ومن جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، إن وزراء خارجية جامعة الدول العربية اتفقوا في القاهرة. خلال اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الجامعة العربية، على عودة سوريا إلى المنظمة.

جدير بالذكر أنه تم تعليق عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي في عام 2012. بقرار من رؤساء دول منظمة التعاون الإسلامي، الذين اجتمعوا في اجتماع طارئ في مكة المكرمة.

ويشار إلى أن منظمة التعاون الإسلامي هي منظمة دولية للدول الإسلامية تأسست عام 1969.

كما تتمتع روسيا بصفة دولة مراقبة في منظمة التعاون الإسلامي.