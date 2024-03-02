روسيا تؤكد على إبقاء أسعار الغاز “مستقرة” والجزائر عضو فعال بخدمة السوق العالمية

أكد وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، على ضرورة إبقاء أسعار الغاز مستقرة لخدمة موارد الطاقة العالمية.

وأشار وزير الطاقة في روسيا، في كلمة له خلال منتدى دول المصدرة للغاز في قمته السابعة، إلى ضرورة التقيد الصارم لهذه المنافسة. من أجل حماية المصالح المشتركة.

وقال نيكولاي شولجينوف إن المسألة المهمة هي محل نقاش بين دول العالم وبين أعضاء المنظمة. لإبقاء استقرار الأسعار السوق العالمية للغاز الطبيعي.

وأبرز المتحدث، الدور الذي تلعبه الجزائر كعضو فعال في المنظمة، بخدمة مجال السوق العالمية للغاز الطبيعي.