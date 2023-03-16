كشفت رئيسة المجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية لروسيا، فالنتينا ماتفيينكو، أن روسيا تؤيد رغبة الجزائر في الإنضمام لمجموعة بريكس.

وقالت فالنتينا، عقب استقبالها من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، أنها عبرت للرئيس تبون، عن شكرها الكبير على الموقف المتزن للجزائر تجاه الأحداث الإقيليمية والدولية. وكذا تمسك الجزائر بحسن العلاقات مع روسيا الاتحادية.

كما كشفت ذات المسؤولة، أنها تطرقت مع الرئيس تبون، للزيارة المرتقبة له إلى روسيا.

كما نقلت فالنتينا رسالة من الرئيس بوتين إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تتضمن دعوة رسمية لزيارة روسيا الاتحادية.