عاجل

روسيا تبدأ أشغال مد أنبوب الغاز الروسي “السيل الشمالي2”

أخبار العالم
  • -
  • 0
روسيا تبدأ أشغال مد أنبوب الغاز الروسي “السيل الشمالي2”
بقلم مصطفى.ق

اطلقت روسيا اليوم في فنلندا، أعمال المقطع البحري من “السيل الشمالي 2” الذي يضمن ضخ الغاز إلى ألمانيا.

وورد في بيان لـ “غازبروم” الروسية، أن سفينة “سوليتير”،بدأت اليوم بمد المقطع البحري من “السيل الشمالي 2” في خليج فنلندا.

وينطلق الأنبوب من فنلندا بعد أن كان يفترض أن يمر عبر خمس دول هي روسيا، وفنلندا، والسويد، والدنمارك، وألمانيا.

وحصل المشروع حتى الآن على التراخيص اللازمة من جميع الدول باستثناء الدنمارك.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital