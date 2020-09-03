روسيا تبشر بنتائج ثاني لقاح ضد كورونا

أعلن المكتب الصحفي للهيئة الروسية المعنية بحقوق المستهلك نتائج المتطوعين الذين شاركوا في تجربة اللقاح ضد فيروس كورونا.

وأشار بيان المكتب، نقلا عن موقع روسيا اليوم، أن اللقاح الذي طوّره مركز “فيكتور”، كون أجسام مضادة للفيروس لدى المتطوعين.

وأعلن أن جميع المشاركين بالمرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح، جرى تطعيمهم مرتين، وخرجوا من المستشفى، وهم يتمتعون بصحة جيدة.

وأكد المكتب، أن النتائج مبشرة وجميع المتطوعين التسعة الذين خرجوا من المستشفى، تكونت لديهم أجسام مضادة ضد فيروس كورونا.

وقد باشر مركز “فيكتور” العلمي الحكومي الروسي، بتنفيذ المرحلة الثانية من اختبار لقاح جديد ضد فيروس كورونا المستجد، منذ أسبوعين.

وحصل مركز “فيكتور”، في 24 جوان الماضي على إذن من وزارة الصحة الروسية لإجراء الاختبارات السريرية للقاح على المتطوعين.