روسيا تبيع 100 مليون جرعة من لقاحها ضد كورونا للهند

قالت تقارير إعلامية، إن روسيا ستبيع 100 مليون جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا إلى دولة الهند.

ونقل موقع “روسيا اليوم”، عن وكالة “نوفوستي”، اليوم الأربعاء، إن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي اتفق على تصدير هذه الشحنة الهائلة من اللقاح الذي إلى شركة أدوية هندية.

وقالت وكالة “رويترز”، إن الشركة الهندية التي لم يتم الكشف عن إسمها ستشارك في الاختبارات السريرية للقاح الروسي في البلاد.

هذا وأعلنت روسيا، في أوت الماضي، تسجيلها أول لقاح لفيروس كورونا رسميا، وشرعت في إنتاجه.

وكان صندوق الاستثمارات المباشرة قد أبرم عقودا على تصدير اللقاح الروسي إلى كازاخستان والمكسيك والبرازيل.

بالإضافة إلى اتفاق شراكة يقضي بإنتاج 300 مليون جرعة من اللقاح في الهند.