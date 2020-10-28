روسيا تتقدم بطلب رسمي إلى منظمة الصحة العالمية لتسجيل لقاحها

تقدمت روسيا بطلب رسمي إلى منظمة الصحة العالمية للإسراع في تسجيل لقاح “سبوتنيكV” ضد فيروس كورونا.

وقال الصندوق السيادي الروسي، أمس الثلاثاء: “طلبا التسجيل السريع والتأهيل المسبق للقاح سبوتنيك V، إلى منظمة الصحة العالمية”.

مشيرا إلى أن روسيا تعد من أولى دول العالم التي طلبت من منظمة الصحة العالمية التسجيل المسبق للقاح ضد الفيروس.

وكانت روسيا قد أعلنت في أوائل أوت الماضي أنها طورت وسجلت لقاحا ضد كورونا، والذي أعده مركز غماليا للأبحاث.

وتأمل الحكومة الروسية في توزيع هذا اللقاح بكثافة في البلاد في الأشهر المقبلة.