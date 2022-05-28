روسيا تتهم هذه الدولة بنشر جدري القردة
اتهمت روسيا، الولايات المتحدة الأميركية بنشر جدري القردة حول العالم، مطالبة بالتحقيق في عمل مختبرات بيولوجية تابعة لواشنطن.
وفي هذا السياق طالبت وزارة الدفاع الروسية بالتحقيق في عمل 4 مختبرات بيولوجية أميركية على الأقل تنشط في نيجيريا.
كما قال إيغور كيريلوف، قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية في الجيش الروسي، خلال الإحاطة، إنه وفقا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية فإن سلالة غرب إفريقيا من جدري القرود نشأت في نيجيريا، حيث نشرت الولايات المتحدة بنيتها التحتية البيولوجية.
هذا ويتوطن جدري القرود، وهو عدوى فيروسية تسبب أعراضا خفيفة، في 11 بلدا، و انتشاره في أوروبا والولايات المتحدة يثير المخاوف.
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روسيا تطرد دبلوماسيين من السفارة الكرواتية لدى موسكو
كما أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن طردها عدد من موظفي السفارة الكرواتية في موسكو بعد استدعاء السفير الكرواتي لمقرها.
وحسب ما نشره موقع روسيا اليوم فقد قررت روسيا طرد خمسة موظفين بالسفارة الكرواتية في موسكو.
وجاء في بيان الوزارة أنه في 27 ماي، تم استدعاء سفير جمهورية كرواتيا لدى الاتحاد الروسي، توميسلاف تسار، إلى وزارة الخارجية الروسية.
حيث تم الإعراب له عن الاحتجاج الشديد على المحاولات الباطلة للسلطات الكرواتية لإلقاء اللوم على روسيا في جرائم الحرب في أوكرانيا،
وعلى تقديم الجانب الكرواتي المساعدة العسكرية لنظام النازيين الجدد في كييف”.
وتابع البيان: “ردا على الخطوات غير الودية التي اتخذتها زغرب في وقت سابق لتقليص حجم البعثة الدبلوماسية الروسية هناك،
تسلم السفير (الكرواتي) مذكرة تعلن أن خمسة موظفين في السفارة الكرواتية بموسكو أشخاص غير مرغوب فيهم”.
بوتين: روسيا وإفريقيا ستتمكنان معا من ضمان الأمن في العالم
كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا وإفريقيا ستتمكنان معا من ضمان الأمن في جميع أنحاء العالم.
وجايء هذا حسب ما نشره موثع روسيا اليوم، خلال تهنئته، رؤساء دول وحكومات القارة الإفريقية، بحلول يوم إفريقيا.
وأضاف الرئيس بوتين في برقية التهنئة: “لقد أولت بلادنا دائما أهمية خاصة لتنمية العلاقات الودية مع الشركاء الأفارقة.
وقد وفرت القمة الروسية- الإفريقية التي عقدت في سوتشي في عام 2019 ظروفا جيدة لتوسيع التعاون المثمر على المستوى الثنائي وعلى أساس متعدد الأطراف”.