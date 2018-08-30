روسيا تجري مناورات في البحر المتوسط الشهر المقبل

ستجري روسيا مناورات واسعة في البحر المتوسط، بمشاركة 25 سفينة و 30 طائرة، حسبما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة ، إنه سيتم إجراء مناورات واسعة النطاق لمجموعات الأسطول البحري والقوات الجوية الروسية، في البحر المتوسط في الفترة ما بين 1 الى 8 سبتمبر .

وذكرت وزارة الدفاع أن أكثر من 25 سفينة، بقيادة الطراد “مارشال اوستينوف “، ستشارك في المناورات في البحر المتوسط.

كما ستشارك 30 طائرة في تنفيذ المهام في المجال الجوي الدولي، بما في ذلك القاذفات الاستراتيجية “تو-160” والطائرات المضادة للغواصات من طراز “تو-142إم كا” و”إيل-38″ والمقاتلة .