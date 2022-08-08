روسيا تحذر أوروبا من عواقب كارثية

حذّرت روسيا من عواقب كارثية على أوروبا، اليوم الاثنين، بعد إقدام القوات الأوكرانية بقصف أكبر محطة نووية في أوكرانيا.

وفي هذا السياق اتهمت الرئاسة الروسية اليوم الإثنين، القوات الأوكرانية بالوقوف وراء قصف أكبر محطة نووية في أوكرانيا وأوروبا محذرة من “عواقب كارثية” على أوروبا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، إن قصف موقع محطة زابوريجيا النووية “من قبل القوات المسلحة الأوكرانية قد تكون له عواقب كارثية بالنسبة لمنطقة شاسعة بما فيها الأراضي الأوروبية.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نظام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “ارتكب عملا جديدا يندرج تحت بند الإرهاب النووي في منشآت البنية التحتية لمحطة الطاقة النووية في زابوريجيا.

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