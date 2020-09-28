روسيا تحذر من مخاطر كورونا على النفط العالمي

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روسيا تحذر من مخاطر كورونا على النفط العالمي
بقلم فوزية.م

حذرت روسيا من مخاطر تفشي فيروس كورونا على النفط العالمي.

وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الإثنين، أن سوق النفط العالمية استقرت في الأشهر القليلة الفائتة وإنه جرت استعادة التوازن بين العرض والطلب.

مضيفا أن “العوامل الضبابية لا تزال مستمرة مثل ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19”.

كما أكد نوفاك أن “المحادثات بشأن إمكانية تحويل صادرات منتجات نفطية من روسيا البيضاء إلى موانئ روسية مستمرة”.

موضحا أنه “بمقدور روسيا التعامل مع صادرات تتراوح بين أربعة وستة ملايين طن من المنتجات النفطية من الدولة المجاورة”.


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