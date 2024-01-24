روسيا: تحطم طائرة عسكرية وعلى متنها 65 سجيناً أوكرانياً

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، بحسب وكالات روسية، أن طائرة نقل عسكرية روسية من طراز “إل-76” تقل 65 أوكرانيا. تحطمت، اليوم الأربعاء، في منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا. وتسربت منذ ذلك الحين صور تظهر سقوط الجهاز على شبكات التواصل الاجتماعي.

“في حوالي الساعة 11 صباحا بتوقيت موسكو، تحطمت طائرة من طراز Il-76 في منطقة بيلغورود. وكان على متنها 65 جنديا من الجيش الأوكراني.

وبحسب نفس البيان الصحفي، فقد توجه المحققون إلى الموقع لمعرفة أسباب الكارثة.

وفي هذه العملية، اتهم رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، كييف بإسقاط الطائرة.

وأعلن في القاعة: “لقد قتلوا جنودهم في الهواء، وكانت أمهاتهم وأطفالهم في انتظارهم”.

وأضاف: «لقد أسقطوا طيارينا الذين كانوا يقومون بمهمة إنسانية بالصواريخ الأمريكية والألمانية».