روسيا تحقق 93 مليار أورو من صادرات الطاقة منذ بداية الحرب

حققت روسيا منذ بداية عمليتها العسكرية على أوكرانيا، عائدات قدرها 93 مليار أورو من صادرات الطاقة الأحفورية، ولا سيما إلى الاتحاد الأوروبي.

وحسب ما نشره موقع “روسيا اليوم”، اليوم الاثنين، جاء ذالك في وقت تحث أوكرانيا الغربيين على وقف واردات الطاقة من روسيا لحرمان الكرملين من مصدر التمويل.

كما أقر الاتحاد الأوروبي مؤخرا حظرا تدريجيا على وارداته من النفط الروسي، مع بعض الاستثناءات. ولا يشمل الحظر في الوقت الحاضر الغاز الذي يعول عليه التكتل.

وفي هذا السياق، شكل الاتحاد الأوروبي 61% من صادرات الطاقة الأحفورية الروسية، أي ما يقارب 57 مليار أورو.

وهذا خلال الأيام المائة الأولى من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بين 24 فيفري و3 جوان.

وكانت الدول المستوردة الكبرى هي الصين (12.6 مليار يورو) وألمانيا (12.1 مليار) وإيطاليا (7.6 مليار).

بالمقابل كان مصدر العائدات الأول لروسيا هو النفط الخام (46 مليار) يليه الغاز الذي يصدر عبر خطوط الأنابيب (24 مليار).

ثم المشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال وأخيرا الفحم.

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