روسيا تحقق 93 مليار أورو من صادرات الطاقة منذ بداية الحرب
حققت روسيا منذ بداية عمليتها العسكرية على أوكرانيا، عائدات قدرها 93 مليار أورو من صادرات الطاقة الأحفورية، ولا سيما إلى الاتحاد الأوروبي.
وحسب ما نشره موقع “روسيا اليوم”، اليوم الاثنين، جاء ذالك في وقت تحث أوكرانيا الغربيين على وقف واردات الطاقة من روسيا لحرمان الكرملين من مصدر التمويل.
كما أقر الاتحاد الأوروبي مؤخرا حظرا تدريجيا على وارداته من النفط الروسي، مع بعض الاستثناءات. ولا يشمل الحظر في الوقت الحاضر الغاز الذي يعول عليه التكتل.
وفي هذا السياق، شكل الاتحاد الأوروبي 61% من صادرات الطاقة الأحفورية الروسية، أي ما يقارب 57 مليار أورو.
وهذا خلال الأيام المائة الأولى من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بين 24 فيفري و3 جوان.
وكانت الدول المستوردة الكبرى هي الصين (12.6 مليار يورو) وألمانيا (12.1 مليار) وإيطاليا (7.6 مليار).
بالمقابل كان مصدر العائدات الأول لروسيا هو النفط الخام (46 مليار) يليه الغاز الذي يصدر عبر خطوط الأنابيب (24 مليار).
ثم المشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال وأخيرا الفحم.
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روسيا تتهم هذه الدولة بنشر جدري القردة
كما اتهمت روسيا، الولايات المتحدة الأميركية بنشر جدري القردة حول العالم، مطالبة بالتحقيق في عمل مختبرات بيولوجية تابعة لواشنطن.
وفي هذا السياق طالبت وزارة الدفاع الروسية بالتحقيق في عمل 4 مختبرات بيولوجية أميركية على الأقل تنشط في نيجيريا.
كما قال إيغور كيريلوف، قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية في الجيش الروسي، خلال الإحاطة، إنه وفقا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية
فإن سلالة غرب إفريقيا من جدري القرود نشأت في نيجيريا، حيث نشرت الولايات المتحدة بنيتها التحتية البيولوجية.
هذا ويتوطن جدري القرود، وهو عدوى فيروسية تسبب أعراضا خفيفة، في 11 بلدا، و انتشاره في أوروبا والولايات المتحدة يثير المخاوف.
بوتين: روسيا وإفريقيا ستتمكنان معا من ضمان الأمن في العالم
كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا وإفريقيا ستتمكنان معا من ضمان الأمن في جميع أنحاء العالم.
وجايء هذا حسب ما نشره موثع روسيا اليوم، خلال تهنئته، رؤساء دول وحكومات القارة الإفريقية، بحلول يوم إفريقيا.
وأضاف الرئيس بوتين في برقية التهنئة: “لقد أولت بلادنا دائما أهمية خاصة لتنمية العلاقات الودية مع الشركاء الأفارقة.
وقد وفرت القمة الروسية- الإفريقية التي عقدت في سوتشي في عام 2019 ظروفا جيدة لتوسيع التعاون المثمر على المستوى الثنائي وعلى أساس متعدد الأطراف”.