روسيا تختبر صاروخًا يفوق سرعة الصوت

اختبرت روسيا اليوم السبت، بنجاح إطلاق صاروخ كروز تفوق سرعته سرعة الصوت، من طراز تسيركون لمسافة بلغت نحو ألف كيلومتر.

وفي هذا السياق، أوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن الصاروخ أطلق من فرقاطة الأدميرال غورشكوف في بحر بارنتس باتجاه هدف في مياه البحر الأبيض في المنطقة القطبية الشمالية.

كما وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صواريخ تسيركون، بأنها جزء من جيل جديد من أنظمة الأسلحة التي لا مثيل لها.

ويمكن للأسلحة الأسرع من الصوت أن تتحرك بسرعة تصل إلى تسعة أمثال سرعة الصوت.

هذا وسبق أن أجرت روسيا تجارب لإطلاق صواريخ تسيركون من السفن الحربية والغواصات في العام الماضي.

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