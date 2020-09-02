روسيا تختبر لقاح كورونا على كبار السن وهذا ما أظهرته النتائج

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روسيا تختبر لقاح كورونا على كبار السن وهذا ما أظهرته النتائج
بقلم نسرين محفوف

انطلقت روسيا في اختبار لقاح كورونا على كبار السن، حسب تصريح رئيس مركز “غامالي” الروسي للأوبئة والبيولوجيا المجهرية ألكسندر غينسبورغ.

وأشار موقع روسيا اليوم، نقلا عن المسؤول، أن مؤسسة غامالي قامت بتطعيم بعض موظفيها ما فوق 70 عاما، بلقاح كورونا.

وأكد غينسبورغ، أن المعنيين جميعا في صحة جيدة، ويمارسون أعمالهم بحيوية ونشاط، مشيرا أنه قام أيضا بتطعيم نفسه باللقاح.

وأعلن المكتب الصحفي للحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، أن فلاديمير جيرينوفسكي زعيم الحزب البالغ 74 عاما، تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا.


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