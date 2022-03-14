روسيا تخسر أول ضابط إستخبارات في الحرب الأوكرانية

إعترفت روسيا بمقتل أول ضابط بجهاز الإستخبارات العسكرية، في الهجوم الذي تشنه على أوكرانيا منذ نحو 3 أسابيع.

وحسب موقع سكاي نيوز، فلم تقدم روسيا تفاصيل تتعلق بمقتل الكابتن أليكسي غلوشاك، البالغ من العمر 31 عاما. إبن مدينة تيومين في سيبيريا. حيث إكتفت بالإشارة إلى مصرعه في معركة ماريوبول.

ووفقما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد خسر الجيش في روسيا بمعاركه في أوكرانيا حتى الآن. 12 قائدا عسكريا، من بينهم 3 برتبة جنرال.

وسقط ضابطا إستخبارات بعد وفاة غلوشاك، أحدهما جورجي دودوروف نائب قائد سرية الإستطلاع للفوج 137 من الفرقة 106 المحمولة جوا. وأليكسي أليشكو خريج مدرسة ريازان للقيادة العليا المحمولة جوا.

وبالتزامن مع العمليات العسكرية الروسية، بدأت جولة رابعة من المفاوضات بين موسكو وكييف الإثنين، وفقما أعلن مفاوض أوكراني رفيع، في ظل تبادل الاتهامات بالقصف وقتل مدنيين في وقت سابق من اليوم ذاته.

ونشر رئيس الوفد المفاوض عن كييف ومساعد الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك صورة على تويتر لمحادثات عبر الفيديو مع مسؤولين روس، واصفا المفاوضات بأنها صعبة ومشيرا إلى أن الطرفين إستعرضا مواقفهما المحددة. وأضاف أن سبب خلافاتنا هو أن “لدينا نظامين سياسيين مختلفين جدا”. معتبرا أن الحكومة في روسيا تمارس قمعا مطلقا للمجتمع.

وكانت وزارة الدفاع روسيا قد أعلنت أن قواتها قامت بتعطيل 3491 من منشآت البنية العسكرية الأوكرانية منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فيفري الماضي.

وقالت الوزارة، وفق موقع روسيا اليوم، إن القوات الروسية استهدفت صباح اليوم السبت، بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة عدداً من مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية.

حيث تم تعطيل مطار فاسيلكوف العسكري جنوب العاصمة كييف، والمركز الرئيسي للاستخبارات الإلكترونية الأوكرانية، في منطقة بروفوري بشرق العاصمة.