روسيا تخطط لنشر أكثر من 1000 قمر صناعي في المدار بحلول 2030

أكد المدير العام لوكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) يوري بوريسوف. أنّ على روسيا رفعت عدد الأقمار الصناعية في المدار من 200 قمر صناعي إلى ألف على الأقل بحلول 2030.

وقال بوريسوف خلال حدث مخصص لاستكشاف الفضاء، إنّه من أجل تحقيق هذا الهدف سيكون من الضروري انتاج 250 قمرا صناعيا سنويا ثم 300 إلى 350 قمرا صناعيا سنويا بحلول 2030. مع مراعاة الاستبدال التدريجي للاقمار الصناعية المتقادمة.

وأوضح أنّ الألف قمر صناعي في المدار يجب أن تستخدم لاغراض مختلفة. بما في ذلك الاتصالات والاستشعار عن بعد على الأرض و الأرصاد الجوية أو حتى الملاحة.

وبحسب بوريسوف، ستبدأ روسيا في نشر محطتها المدارية الخاصة في 2027. وكان قد صرح في جويلية الماضي أن روسيا ستنسحب من المحطة الفضائية الدولية بعد 2024. غير أنه تم تأجيل هذا الموعد المخطط له إلى عام 2028.