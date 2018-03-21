روسيا تدعو السفراء الأجانب اليوم لمناقشة قضية تسميم “سكريبال”

دعت الخارجية الروسية كافة السفراء الأجانب للاجتماع، اليوم الأربعاء، لمناقشة تصريحات بريطانيا حول استخدام مواد سامة على أراضيها.

المتعلقة بقضية الجاسوس الروسي السابق المقيم في بريطانيا سيرجي سكريبال.

وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا،أن الموضوع الرئيسي للاجتماع سيكون حول تصريحات بريطانيا استخدام مواد سامة على أراضيها.

وأضافت أنه من المقرر خلال لقاء السفراء مع كبار المسؤولين في الخارجية الروسية لإطلاع ممثلي الدول الأجنبية على وجهة النظر الروسية.

بالاضافة الى الرد على الأسئلة المحتملة، وطرح الأسئلة الموجودة لدى الجانب الروسي.

وكانت بريطانيا قد اتهمت روسيا بتسميم الضابط السابق في الاستخبارات الروسية والعميل المزدوج سيرجي سكريبال مع ابنته يوليا في مدينة سالزبوري البريطانية.

وذلك يوم 4 مارس الجاري، وتحدثت بريطانيا عن استخدام غاز أعصاب تم تطويره ضمن برنامج “نوفيتشوك” السوفيتي.