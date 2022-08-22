روسيا تدعو مجلس الأمن الدولي للإجتماع لهذا السبب
دعت روسيا مجلس الأمن الدولي للإجتماع، غدا الثلاثاء، بشأن الوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وفي هذا السياق، نشر موقع روسيا اليوم، طلب نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي غدا الثلاثاء، بشأن الوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وحسب ذات المصدر، تتعرض محطة زابوروجيه للطاقة النووية لقصف منتظم من قبل القوات الأوكرانية والعصابات النازية الموالية لكييف.
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روسيا ترفع الستار عن بديل ستاربكس الأمريكية
كما افتتحت سلسلة شبه مطابقة لمقاهي ستاربكس الأمريكية في العاصمة الروسية أبوابها. حيث اختارت سلسلة المقاهي الروسية اسما مشابها تقريبا وهو “ستارز كوفي”.
كما جعلت شعارها توأم لستاربكس الأميركية وهو عروس بحر بشعر متطاير وابتسامة صغيرة غامضة ونجمة فوق رأسها. لكن بدلا من تاج ستاربكس الشهير، ترتدي غطاء رأس روسي تقليدي يدعى “كوكوشنيك”.
قائمة الطلبات المنشورة على تطبيق الشركة والتي عرضت قبل يوم من الافتتاح الرسمي للسلسلة اليوم الجمعة. تشبه كثيرا أي قائمة لستاربكس بالنسبة لزبائنه المعتادين.
وتعد سلسلة مقاهي ستاربكس، ومقرها الأصلي سياتل، واحدة من أهم الشركات الأجنبية التي انسحبت من روسيا. أو علقت عملياتها بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. ومن بين سلاسل المتاجر الأخرى ماكدونالدز وإيكيا و”إتش آند إم”.
روسيا تحذر أوروبا من عواقب كارثية
كما حذّرت روسيا من عواقب كارثية على أوروبا، اليوم الاثنين، بعد إقدام القوات الأوكرانية بقصف أكبر محطة نووية في أوكرانيا.
وفي هذا السياق اتهمت الرئاسة الروسية اليوم الإثنين، القوات الأوكرانية بالوقوف وراء قصف أكبر محطة نووية في أوكرانيا وأوروبا محذرة من “عواقب كارثية” على أوروبا.
وقال المتحدث باسم الكرملين، إن قصف موقع محطة زابوريجيا النووية “من قبل القوات المسلحة الأوكرانية قد تكون له عواقب كارثية بالنسبة لمنطقة شاسعة بما فيها الأراضي الأوروبية.
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نظام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “ارتكب عملا جديدا يندرج تحت بند الإرهاب النووي في منشآت البنية التحتية لمحطة الطاقة النووية في زابوريجيا.