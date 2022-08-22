روسيا تدعو مجلس الأمن الدولي للإجتماع لهذا السبب

دعت روسيا مجلس الأمن الدولي للإجتماع، غدا الثلاثاء، بشأن الوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وفي هذا السياق، نشر موقع روسيا اليوم، طلب نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي غدا الثلاثاء، بشأن الوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وحسب ذات المصدر، تتعرض محطة زابوروجيه للطاقة النووية لقصف منتظم من قبل القوات الأوكرانية والعصابات النازية الموالية لكييف.

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