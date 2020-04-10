روسيا تدعو مجموعة الـعشرين للإنضمام لجهود أوبك+ بشأن سوق النفط

دعا وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، مجموعة العشرين إلى الانضمام لجهود كبار منتجي النفط، في إطار تحالف أوبك+، من أجل استقرار أسواق الطاقة.

وأضاف نوفاك، في تصريح له خلال مؤتمر وزراء طاقة مجموعة العشرين المنعقد عبر الإنترنت، أن “مجموعة من إجراءات خفض الإنتاج، الرامية إلى استقرار السوق، جرى الاتفاق عليها تحت صيغة أوبك+”.

وقال في ذات السياق أنه “من المنتظر أن يكون لمجموعة العشرين دور يتمثل في الدعم الشامل لهذه الجهود”.

كما اقترح أيضا تشكيل “لجنة لتنسيق الجهود الرامية لجلب الاستقرار إلى السوق”.