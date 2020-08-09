روسيا ترجّح تسجيل أول لقاح ضد كورونا في العالم خلال أيام

بشر نائب وزير الصحة الروسي، أوليغ غريدنيف، أول أمس الجمعة، الجميع، بأنه سيتم تسجيل لقاح كورونا الذي طوره مركز “غماليا” في الأيام المقبلة.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، قال غريدنيف، أثناء افتتاح المبنى الجراحي للمركز الروسي لمرض السرطان، إن “العمل جار حاليا على إعداد كميات كبيرة من اللقاح”.

وأشار ذات المسؤول، إلى أنه سيتم تطعيم الفئات الأكثر تعرضا للمرض من العاملين في المجال الطبي، وكبار السن أولا.

وأوضح غريدنيف، أن تأثير التطعيم سوف يصبح ملحوظا عندما يتشكل ما يسمى بالمناعة السكانية، وعندما يكون انتقال الفيروس مستحيل عمليا، وأن سرعة ذلك ستعتمد على عدد الأشخاص الذين يتم تطعيمهم، ومدى انتشار التطعيم.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الروسية أن وثائق تسجيل لقاح مركز “غامالي”، بما في ذلك بيانات التجارب السريرية، قيد الفحص، وسيتم البت في مسألة تسجيل اللقاح بناء على نتائج الفحص.