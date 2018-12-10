روسيا ترد على اتهامات فرنسا بتورط موسكو بتأجيج الإحتجاجات

ردّت السلطات الروسية على لسان سيناتور روسي بارز، على اتهامات فرنسا بضلوعها في تأجيج احتجاجات باريس الأخيرة.

وقال مسؤول روسي، إن باريس ترغب في جعل موسكو كبش فداء لتبرير إخفاقاتها الداخلية .

وفي ذات السياق، قال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف: “أعتقد أن استجابة الحكومة الفرنسية بهذه الطريقة لتحريض يأتي من الخارج،ولاسيما من بريطانيا وأوكرانيا”.

مضيفا أن هذا الأمر يظهر عدم إحترامها لشعبها وإفتقادها الجلي لفهم الأسباب الحقيقية لتصاعد الاحتجاج في المجتمع الفرنسي”.

وقال تشابا لوكالة “سبوتنيك”: “من المعروف أنه الآن يوجد “ترند” لإلقاء اللوم على روسيا في كل شيئ، إنه أمر مثير للسخرية، ومن ناحية أخرى، يدرك العالم الآن أن هذا تهريج”.

وقد كان وزير الخارجية الفرنسي ، جان ايف لودريان، أنّ الامانة العامة للدفاع والأمن والوطني الفرنسي بدأت في تحقيق تورط روسيا المزعوم في الاحتجاجات في البلاد.