روسيا ترسل بيانات لقاح “سبوتنيك V” لمنظمة الصحة العالمية وتنشر تعليمات استخدامه

أرسلت روسيا بيانات أبحاث لقاح “سبوتنيك V” المضاد لفيروس “كورونا” إلى منظمة الصحة العالمية لدراستها وتقييم مدى فعّالية اللقاح المنتظر.

ووفق موقع “روسيا اليوم”، فقد أكد رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل ديميترييف، إن رؤية منظمة الصحة العالمية للقاح قد تغيّرت بعد تسلم بيانات الأبحاث والتجارب المجراة.

مضيفا بأن لا يرى أي حاجز أمام الجهات التنظيمية في البلدان الأخرى للموافقة على اللقاح الروسي ضد فيروس “كورونا” من دون إذن منظمة الصحة العالمية.

كما نشرت روسيا عن طريق معهد “غاماليا”، أمس الخميس، النصائح والتعليمات التي يجب اتباعها أثناء استخدام لقاح “سبوتنيك V” ضدّ وباء “كورونا”.

وكشف المعهد بأنه يتوجب فحص المريض وقياس درجة حرارته قبل استخدام اللقاح، كما يجب أن يبقى الشخص بعد اللقاح تحت مراقبة الطبيب لمدة 30 دقيقة.

كما حدّد المعهد إرشادات مرفقة لتلقيح الحالات والأشخاص الذين يُمنع تطعيمهم، وهم النساء الحوامل والمرضعات والأشخاص ذوو الحساسية المفرطة والذين يعانون من أمراض حادة أو معدية.

وكشف معهد “غاماليا” بأن الذين شفيوا من الفيروس وكانوا يعانون من أمراض، يمكنهم تناول اللقاح بعد أسبوعين إلى شهر من الشفاء.

أما الأشخاص الذين أصيبوا بعدوى فيروسية حادة في الجهاز التنفسي، فيمكنهم استخدام اللقاح بعد التأكد من أن درجات الحرارة عندهم طبيعية.

وأكد المعهد على استخدام اللقاح بحذر شديد لحالات مرضى الكبد والكلى ومرضى السكري وأمراض الجهاز العصبي المركزي والقلب والأعوية الدموية والذين يعانون من نقص المناعة الأولية والثانوية.

بالإضافة إلى أمراض الرئة والربو والمتلازمة الأيضية والحساسية والإكزيما.

ووضّح معهد “غاماليا” بأن اللقاح قد تكون له آثار جانبية مثل القشعريرة والحمى والصداع وبدرجة أقل الغثيان وعسر الهضم وانخفاض في الشهية، وأن عمر اللقاح الافتراضي هو 6 أشهر وخطر الجرعة الزائدة منخفض جدا.