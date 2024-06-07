روسيا ترسل سفنا حربية وغواصات نووية إلى كوبا “الأسبوع المقبل”

أعلنت وزارة الخارجية الكوبية في بيان صحفي أن ثلاث سفن حربية روسية وغواصة تعمل بالطاقة النووية. ستصل إلى هافانا “الأسبوع المقبل”.

وتؤكد كوبا أنه لا يوجد تهديد للمنطقة. ستبحر السفن الحربية الروسية إلى هافانا.

ومن المقرر أن تصل بالقرب من الجزيرة الكاريبية “الأسبوع المقبل”. حسبما أعلنت وزارة الخارجية الكوبية في بيان نقلته رويترز وأسوشيتد برس يوم الخميس 6 جوان.

وقالت وزارة الخارجي الكوبية: “إن هذه الزيارة جزء من العلاقات الودية التاريخية بين كوبا والاتحاد الروسي. وتحترم بشكل صارم القواعد الدولية التي تعد كوبا طرفا فيها”.

ويواصل هذا المصدر: “لا تحمل أي من هذه السفن أسلحة نووية”.

وأضاف: “لذلك فإن توقفهم في بلادنا لا يشكل أي تهديد للمنطقة”.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي قال فيه مسؤولون أمريكيون هذا الأسبوع، شريطة عدم الكشف عن هويتهم. إن روسيا تستعد لإجراء مناورات عسكرية في منطقة البحر الكاريبي هذا الصيف.

ويأتي الإعلان عن وصول السفن الحربية إلى كوبا أيضًا بعد أقل من 48 ساعة من تحذير فلاديمير بوتين للغرب.

وهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، بتسليم أسلحة إلى دول ثالثة من المحتمل أن تضرب المصالح الغربية. إذا سمح الغرب لأوكرانيا بضرب روسيا بصواريخها بعيدة المدى.

وأكد الرئيس الروسي أيضًا أن بلاده ليس لديها “طموحات إمبريالية” ولا تخطط لمهاجمة الناتو. بعد مرور أكثر من عامين على بدء الهجوم على أوكرانيا.