روسيا ترفع أسعار التأشيرة لمواطني هذه الدول

حلقة جديدة في الحرب الكامنة بين موسكو والاتحاد الأوروبي. استجابة للزيادة في تكلفة تأشيرات شنغن لمواطنيها. أعلنت روسيا عن زيادة كبيرة في أسعار التأشيرات الصادرة للمواطنين الأوروبيين الراغبين في السفر إلى أراضيها.

وبشكل ملموس، قررت روسيا مواءمة أسعار تأشيراتها مع تلك التي تمارسها دول منطقة شنغن للروس منذ سبتمبر 2022. لذا، لا مزيد من المعدلات التفضيلية التي استفاد منها الأوروبيون في السابق. بموجب اتفاقيات المعاملة بالمثل التي علقتها موسكو.

وبالتالي، للحصول على تأشيرة دخول واحدة صالحة لمدة 30 يوما، سيتعين على مواطني الاتحاد الأوروبي الآن دفع 80 يورو. أي أكثر من ضعف المبلغ المطلوب سابقا وهو 35 يورو. وما يصل إلى 160 يورو لإجراء الطوارئ خلال 3 أيام عمل فقط.

ومن جانب الكرملين، يُنظر إلى هذا القرار السياسي للغاية على أنه رد على الإجراءات التي اتخذتها بروكسل. خلال العامين الماضيين لفرض عقوبات على الاقتصاد الروسي.

وتم إعداد هذا القانون التنظيمي من قبل وزارة الخارجية الروسية. ردًا على تعليق الاتحاد الأوروبي للاتفاقية الهادفة. إلى تسهيل إصدار التأشيرات للمواطنين الروس”، وهذا ما يبرر دبلوماسية موسكو.

وتستعيد روسيا مكانتها أكثر من أي وقت مضى كقوة معادية للمصالح الغربية.

وفي المقابل، تظهر دول الاتحاد الأوروبي أنها غير مرنة في رغبتها في إضعاف نظام فلاديمير بوتين اقتصاديا وسياسيا.

وفي هذا السياق، ربما لن تكون الزيادة الواضحة في تكلفة تأشيرة السفر إلى روسيا القرار الأخير. الذي يتخذه الكرملين بمثابة الضربة في وجه العقوبات الأوروبية.