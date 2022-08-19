روسيا ترفع الستار عن بديل ستاربكس الأمريكية

افتتحت سلسلة شبه مطابقة لمقاهي ستاربكس الأمريكية في العاصمة الروسية أبوابها. حيث اختارت سلسلة المقاهي الروسية اسما مشابها تقريبا وهو “ستارز كوفي”.

كما جعلت شعارها توأم لستاربكس الأميركية وهو عروس بحر بشعر متطاير وابتسامة صغيرة غامضة ونجمة فوق رأسها. لكن بدلا من تاج ستاربكس الشهير، ترتدي غطاء رأس روسي تقليدي يدعى “كوكوشنيك”.

قائمة الطلبات المنشورة على تطبيق الشركة والتي عرضت قبل يوم من الافتتاح الرسمي للسلسلة اليوم الجمعة. تشبه كثيرا أي قائمة لستاربكس بالنسبة لزبائنه المعتادين.

وتعد سلسلة مقاهي ستاربكس، ومقرها الأصلي سياتل، واحدة من أهم الشركات الأجنبية التي انسحبت من روسيا. أو علقت عملياتها بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. ومن بين سلاسل المتاجر الأخرى ماكدونالدز وإيكيا و”إتش آند إم”.