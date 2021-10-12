روسيا ترفع حجم صادرات القمح إلى الجزائر

ذكرت هيئة الرقابة الزراعية الروسية “روسبوتريب نادزور”، أن الشركات الروسية تعمل على زيادة صادرات القمح من روسيا إلى الجزائر. التي تم استئنافها في جوان الماضي بعد توقف دام خمس سنوات.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، فقد أشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أن الجزائر تتمتع بإمكانيات لإستيراد 7 ملايين طن من القمح في السنة. ولفتت الهيئة إلى أنه تم إرسال شحنة من القمح تزن أكثر من 30 ألف طن إلى الجزائر من ميناء تامان “على البحر الأسود”. وكانت روسيا قد أرسلت أوّل شحنة منذ سنوات من القمح إلى الجزائر في جوان الماضي، وبلغت الشحنة 28 ألف طن من القمح.

بدوره قال إيغور بافينسكي رئيس المركز التحليلي “روس أغرو ترانس” (Rusagrotrans)، أمس الإثنين. إن صادرات القمح الروسي بلغت في أكتوبر الماضي 2.8 – 3 ملايين طن، و4.7 مليون طن في سبتمبر 2021.

وفيما يتعلق بالمشترين الرئيسيين لشهر سبتمبر الماضي، أشار بافينسكي إلى أن المشتريين الرئيسيين هم إيران 1.29 مليون طن. وتركيا 0.84 مليون طن. ومصر 0.46 مليون طن وبنغلاديش ونيجيريا 210 ألف طن لكل منها.

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وأضاف إيغور، أن إمدادات القمح الروسي إلى السعودية والجزائر ما زالت مستمرة. كما أنه من المتوقع إستئناف الإمدادات إلى باكستان. وتعتبر روسيا من أكبر مصدري القمح في العالم وتعمل على توسيع وجودها في أسواق مثل الجزائر. خاصة وأنه من العادة أن تستورد الجزائر القمح من فرنسا وألمانيا في المقام الأول.

وأشار إلى أنه خلال أكتوبر 2020، خففت الجزائر بعض مواصفاتها. مما أتاح للمتعاملين طرح القمح الروسي وغيره من أقماح البحر الأسود في مناقصات تشترط فيها نسبة أعلى للمكون البروتيني.

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