روسيا تستعد لإطلاق روسغرام بديل انستغرام

تستعد روسيا لإطلاق تطبيق بديل لإنستغرام، يطلق عليه إسم “روسغرام”، ردا على سماح الشركة لمنصاتها باستخدام خطاب الكراهية والتحريض ضد الروس، والتضييق على الإعلام الروسي.

ومن المقرر إطلاق “روسغرام“، في 28 مارس الجاري، وهو تطبيق لمشاركة الصور في السوق المحلية. للمساعدة في ملء الفراغ الذي تركه “إنستغرام”، والذي حجبته السلطات منتصف الأسبوع.

وستكون لهذا التطبيق، وظائف إضافية مثل التمويل الجماعي والوصول المدفوع لبعض المحتوى.

وسبق أن اتخذت روسيا منصة “فوكنتاكتي” الروسية بديلا عن “فيسبوك” التابع لـ”ميتا” أيضا، و”يابي” بديلا عن “تيك توك”.

ووفق ما كتبه مدير العلاقات العامة في “روسغرام”، ألكسندر زوبوف، على شبكة “فكونتاكتي” فإن شريكه كيريل فيليمونوف ومجموعة المطورين جاهزون بالفعل لهذا التحول في الأحداث.

كما قرروا عدم تفويت الفرصة لإنشاء نظير روسي لشبكة اجتماعية شعبية يحبها المواطنون الروس.

هذا وأطلقت شركة غازبروم ميديا في نوفمبر منصة “يابي” Yappy كمنافس محلي لمنصة مشاركة الفيديو تيك توك.

كما تمتلك روسيا منصة “تليغرام” الذي يلقى رواجا كبيرا في العالم.

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