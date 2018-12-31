روسيا تستيقظ فجرا على كارثة انهيار بناية شاهقة

أفادت وزارة الطوارئ الروسية، بأن انفجار لأنبوب غاز وقع على الساعة الرابعة صباحا اليوم الإثنين بتوقيت موسكو.

أدى إلى انهيار مبنى سكني مكون من عشر طوابق، في مدينة ماغنيتوغورسك الواقعة بمقاطعة تشيليابينسك الروسية، بينما كان كثير من السكان نائمين.

الأمر الذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، من بينهم طفل كما تم انتشال ستة عشرة شخصا من سكان المبنى من تحت الأنقاض.

وجرى نقل أربعة آخرين في حالة حرجة إلى المستشفى، في حين لا يزال مصير تسع وسبعين شخصا غامضا.

مضيفة أن الانفجار أدى إلى انهيار الطوابق من الثالث إلى العاشر وألحقت أضرار بـثمان و أربعين شقة.

ولا تزال أعمال البحث في مكان الحادث مستمرة حتى الآن، ويجري أيضا إجلاء السكان الباقين من المبنى المنكوب.